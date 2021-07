Corona-Schuljahr geht „halbwegs normal“ zu Ende

Die Fakten des heute endenden Corona-Schuljahrs

In Oberösterreich wurden in diesem Schuljahr 192.975 Schüler von 20.191 Lehrern unterrichtet.

Insgesamt wurden sechs Millionen Nasenbohrer-Tests in den Klassen durchgeführt. 7675 Schüler, 1715 Lehrer sowie 148 Personen des Personals waren coronapositiv.

Die Matura machten 6741 Kandidaten. Bei der AHS-Zentralmatura schnitt Oberösterreich in Mathematik im Bundesländervergleich am besten ab (10,7 Prozent Einser).

Die Sommerschule findet von 30. August bis 10. September an ausgewählten Schulstandorten statt. Heuer meldeten sich in OÖ 4203 Volks- und Unterstufenschüler an, 679 mehr als im Vorjahr. Erstmals gibt es sie auch für Oberstufen mit 772 Anmeldungen.

Die Schule beginnt wieder am Montag, 6. September 2021. In Oberösterreich starten 15.209 Taferlklassler.