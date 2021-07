Corona-Strafen in Serie für jungen Innsbrucker

Ausgangssperre, keine Maske: Zweimal 300 Euro

Nur fünf Tage später, am Baggersee-Parkplatz, hielt sich der 20-Jährige mit zwei weiteren Insassen zur „Sperrzeit“ um 21.40 Uhr in einem Pkw auf. Erneut tauchte die Polizei auf. Zusätzliches Vergehen: Der Pkw wurde auch noch benutzt, ohne dass das Trio einen Mund-Nasen-Schutz trug. 300 plus 300 Euro verrechnete das Referat für Verkehrs- und Sicherheitsstrafen im Stadtmagistrat.