Überschwemmung im Süden Russlands: Acht Tote

Ausnahmezustand in Region Krasnodar

Wegen der starken Unwetter wurde in mehreren Teilen der Region Krasnodar der Ausnahmezustand ausgerufen. Auch in dem dort gelegenen Schwarzmeer-Kurort Sotschi hatten starke Regenfälle zuvor große Schäden angerichtet. Dort starb ein Mensch. In der Stadt, die 2014 Austragungsort der Olympischen Winterspiele gewesen war, wurden durch die Wassermassen ganze Wohngebiete zerstört.