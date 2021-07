„Bitcoin-König“ betrog Anleger um 244 Mio. Euro

Möglicherweise auch Europäer betrogen

Wie das brasilianische Justizministerium meldet, kam es in der Causa nun zu fünf Verhaftungen: Oliveira sowie vier Mitarbeiter des „Bitcoin-Königs“ wurden in Gewahrsam genommen. Ihnen wird vorgeworfen, 7000 Anleger um umgerechnet 244 Millionen Euro gebracht zu haben. Im Zuge der Festnahme kam es auch zu mehreren Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen. Der Fall sorgt über die brasilianische Grenze hinaus für Schlagzeilen: Die Bitcoin Banco Group hatte auch zahlreiche Kunden in den USA und möglicherweise auch in Europa.