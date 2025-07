Samsung mit unerwartet starkem Gewinneinbruch

Samsung hinkt zudem technologisch bei sogenannten HBM-Chips (High Bandwidth Memory) hinterher. Experten rechnen nicht damit, dass der Konzern noch in diesem Jahr nennenswerte Mengen der neuesten Generation dieser Speicher (HBM3E 12-Layer) an Nvidia liefern kann. Samsung schweigt sich bisher darüber aus, ob die Chips die Anforderungen des weltgrößten Anbieters von KI-Spezialprozessoren erfüllen. Nach eigenen Angaben liefert Samsung seine HBM3E 12-Layer-Chips an AMD.