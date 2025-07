Flut in Texas: Schwierige Suche nach Vermissten

Suche dauert an

Das besonders von den US-Sturzfluten betroffene Mädchen-Sommercamp „Camp Mystic“ im Hügelland am Guadalupe River trauert um 27 tote Camper und Betreuer. „Unsere Herzen sind an der Seite der Familie gebrochen, die diese unvorstellbare Tragödie ertragen müssen. Wir beten ständig für sie“, heißt es in einer Mitteilung. Laut Camp wird weiter nach vermissten Mädchen gesucht.