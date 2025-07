Leroy Sane: „Ich war erst einmal fassungslos“

„Tut mir so unendlich leid“

Musiala, der nun Sanes Trikotnummer erbt, war am Samstag unmittelbar vor der Pause von PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma zu Fall gebracht worden, wobei sich der gebürtige Stuttgarter am Wadenbein und am Knöchel verletzte und dem FC Bayern mehrere Monate fehlen wird. „Er war gerade erst wieder auf dem Weg, 100 Prozent fit zu werden und dann das ... es tut mir so unendlich leid für ihn. Das ist so ärgerlich. Ich hoffe sehr, dass er bald wieder fit ist. Bayern und die Nationalmannschaft brauchen ihn und seine genialen Momente“, wünscht Sane seinem Freund eine baldige Genesung.