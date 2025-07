„Unglücklicher Sturz“: Jetzt auch Sorgen um Sinner

MRT-Untersuchung

Am Dienstag wird sich Sinner einer MRT-Untersuchung unterziehen. „Um zu sehen, ob es etwas Ernstes ist, und dann werden wir versuchen, es zu korrigieren“, so Sinner. Ein verletzungsbedingtes Aus der Nummer eins wäre ein Super-GAU für die Veranstalter des Rasen-Klassikers in Wimbledon ...