Reform des Pensionssystems wird zu Finanz-Bumerang

Eine weitere halbe Milliarde Euro, die dem Budget fehlt

Weil die Pensionsversicherung aber das Geld dafür nicht hat, wird ihr Anteil – also der Hebesatz – aus dem Bundesbudget gezahlt. Und das kostet nochmals 500 Millionen Euro. Koza: „Also eine weitere halbe Milliarde Euro, die im Budget fehlt. Das Geld geht aber nicht direkt an die Krankenkassen, sondern fließt in einen noch einzurichtenden Gesundheitstopf – was der für Aufgaben hat, ist wieder ein ganz anderes Thema.“ Die 500 Millionen Euro „Hebesätze“ erhöhen, so Koza, übrigens die Pensionsausgaben aus dem Bundesbudget: „Das macht es zusätzlich absurd.“