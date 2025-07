Ehemann von Denise Richards reichte Scheidung ein

Richards hatte ihren Mann zum Reality-Star gemacht, als sie darauf bestand, dass Aaron in ihrer Serie „Real House Wives of Beverly Hills“ auftaucht. Unter anderem kam auch ihre Hochzeit 2018 in Malibu in einer Folge vor. Er war ebenfalls Teil der neuen Familien-Reality-Show, in der die Promi-Mama sich mit ihren Töchtern Sami (21), Lola (19) und Eloise (13) herumschlagen muss.