Bayern: Schon 14 Vögel mit illegalem Gift getötet

Täter sind schwierig zu finden. „In Bayern ist uns kein Fall einer Verurteilung eines Täters in einem Vergiftungsfall bekannt“, sagt Meier. In wenigen Fällen seien Tatverdächtige ermittelt worden, die Verfahren aber mangels Beweisen eingestellt worden. Die Naturschützer vermuten – auch aus Erkenntnissen in anderen Bundes- und EU-Ländern – zwei Täterkreise. „Zum einen ist davon auszugehen, dass es in der Jägerschaft leider ein paar wenige schwarze Schafe gibt, welche ein Konkurrenzempfinden gegenüber den Greifvögeln haben“, sagt Meier. Denn die Vögel jagen kleineres Wild wie Fasane oder Hasen.