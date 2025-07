Bushido sitzt neben Dieter Bohlen in „DSDS“-Jury

„Es ist eine Ehre“

Auch Bushido ist schon voller Vorfreude auf seinen neuen Job, immerhin habe „Deutschland sucht den Superstar“ „Generationen geprägt – wir alle erinnern uns an diese Momente, die ins Herz gegangen sind. Oder einfach an coole und skurrile Typen“, schwärmte er – und weiter: „Jetzt selbst Teil dieser Jury zu sein, ist für mich mehr als nur Show. Es ist eine Ehre. In einer Zeit, in der sich alles schnell verändert, will ich helfen, echte Stimmen zu finden – Menschen mit Geschichten, mit Kämpfen, mit Herz.