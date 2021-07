„Test Drive Unlimited“: Rasen auf Hongkong Island

Mit „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ geht die bekannte Rennspielserie am 22. September 2022 auf PC und Konsolen in die nächste Runde, wie Publisher Nacon jetzt in einem neuen Trailer bekannt gab. Dieser verrät auch das Setting, in dem der Arcade-Racer spielen wird. Als Kulisse wurde demnach Hongkong Island auserkoren. Die mehr als 80 Quadratkilometer große Insel im südlichen Teil der chinesischen Millionenmetropole wurde den Angaben zufolge im Maßstab 1:1 virtuell nachgebaut.