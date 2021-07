Kylie Jenner: Kylie Cosmetics wird jetzt vegan!

In einem Statement erzählte die Schönheit laut „Bang“: „Ich bin so stolz darauf, Kylie Cosmetics mit allen neuen Formeln, die sauber und vegan sind, neu auf den Markt zu bringen. Innovation hat sich in den letzten Jahren weit entwickelt. Bei der Entwicklung dieser Linie war es mir so wichtig, dass ich mich für die Verwendung sauberer Inhaltsstoffe auf der ganzen Linie einsetze, aber niemals auf Leistung verzichten möchte.“