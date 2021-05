Kylie Jenner designt jetzt auch sexy Bikinis

In Sachen sexy Bademode ist Kylie Jenner Expertin. Immerhin rekelt sich die kleine Schwester von Kim Kardashian am liebsten in knappen Zweiteilern in der Sonne und postet die Fotos davon dann in regelmäßigen Abständen auf Instagram. Kein Wunder, dass die findige Unternehmerin nun auch mit ihren eigenen Bikinis für noch mehr Geld auf ihrem ohnehin schon prall gefüllten Konto sorgen möchte. Laut US-Medien steht eine Beach-Kollektion von Kylie nämlich schon in den Startlöchern.