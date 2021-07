„Black Geyser“ weckt Erinnerungen an RPG-Klassiker

Mit „Black Geyser: Couriers of Darkness“ haben Indie-Entwickler GrapeOcean Technologies und Publisher V Publishing ein von Genre-Klassikern wie „Baldur‘s Gate“ und „Icewind Dale“ inspiriertes Fantasy-Rollenspiel angekündigt. Das PC-Game soll ab dem 26. August im Early Access auf Steam erhältlich sein und verspricht „taktische Echtzeit-Kämpfe mit Pausen, eine tiefgründige Geschichte und denkwürdige Gefährten, alles in einer weitläufigen, einzigartigen Fantasy-Welt“. Gespielt wird, wie könnte es anders sein, in einer isometrischen Perspektive. Wie das aussieht, zeigt ein neuer Gameplay-Trailer.