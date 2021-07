Haus vereint alle Generationen unter einem Dach

In den vergangenen Jahren war es immer mal wieder Thema: Aufgrund der demografischen Entwicklung würde Linz bis spätestens 2030 drei neue Seniorenzentren brauchen. 2025 sollte das erste in Urfahr eröffnen. Doch die Pläne, die bereits als nahezu fix galten, sind nun nicht mehr in Stein gemeißelt. „Alternativangebote wie etwa die 24-Stunden-Pflege oder betreute Wohnformen werden immer beliebter, was aktuell auch die Vormerklisten für einen Heimplatz immer kürzer machen“, klärt SP-Stadtchef Klaus Luger auf, der nun eine neue Analyse bei der Stadtforschung in Auftrag geben will.