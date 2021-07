Ohne Termin: Reger Andrang bei Impfaktion in Wien

Am Rathausplatz wird jeden Abend geimpft

Die Impfbox am Wiener Rathausplatz wurde im Zuge des Film-Festivals errichtet, das derzeit dort stattfindet. Geimpft wird jeden Abend. Schon am Wochenende herrschte großer Andrang. Für alle über 18 Jahre gibt es das nur einmal erforderliche Vakzin von Johnson & Johnson, für alle unter 18 Jahren wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer angeboten. Der Zweitstich erfolgt in diesem Fall dann im Austria Center Vienna.