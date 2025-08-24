Räuber bedrohten Angestellte in Geschäften in Wien

In Wien-Favoriten sind am Samstagabend gleich zwei Geschäfte kurz hintereinander überfallen worden. Zuerst wurde ein Lebensmittelgeschäft beraubt, danach folgte eine Trafik. Allen Maskierten gelang die Flucht.
Gegen 17.30 Uhr betrat ein Unbekannter am Samstag ein Lebensmittelgeschäft in Wien-Favoriten. Er gab an, dringend auf die Toilette zu müssen, und bekam von einem Mitarbeiter den Weg gezeigt. Plötzlich zog der Mann laut dem Angestellten eine vermeintliche Schusswaffe, bedrohte ihn damit und forderte Bargeld. Mit diesem flüchtete er dann, eine umfangreiche Fahndung der Polizei hatte keinen Erfolg.
Nur ungefähr eine halbe Stunde später kam ein Unbekannter in eine Trafik in Wien-Favoriten. Er bedrohte den 35-jährigen Mitarbeiter mit einer vermeintlichen Schusswaffe und forderte ihn auf, Bargeld in eine Tasche zu packen. In der Zwischenzeit wartete laut dem Angestellten ein Mittäter vor dem Geschäft. Beide flüchteten mit dem Geld vom Tatort.
In beiden Fällen sollen die Täter maskiert gewesen sein. Auch nach dem Vorfall in der Trafik verlief die Fahndung negativ. Verletzt wurde niemand.
