Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Überfälle

Räuber bedrohten Angestellte in Geschäften in Wien

Wien
24.08.2025 16:53
Die Überfälle ereigneten sich in einem Supermarkt und in einer Trafik (Symbolbild).
Die Überfälle ereigneten sich in einem Supermarkt und in einer Trafik (Symbolbild).(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

In Wien-Favoriten sind am Samstagabend gleich zwei Geschäfte kurz hintereinander überfallen worden. Zuerst wurde ein Lebensmittelgeschäft beraubt, danach folgte eine Trafik. Allen Maskierten gelang die Flucht.

0 Kommentare

Gegen 17.30 Uhr betrat ein Unbekannter am Samstag ein Lebensmittelgeschäft in Wien-Favoriten. Er gab an, dringend auf die Toilette zu müssen, und bekam von einem Mitarbeiter den Weg gezeigt. Plötzlich zog der Mann laut dem Angestellten eine vermeintliche Schusswaffe, bedrohte ihn damit und forderte Bargeld. Mit diesem flüchtete er dann, eine umfangreiche Fahndung der Polizei hatte keinen Erfolg.

Nur ungefähr eine halbe Stunde später kam ein Unbekannter in eine Trafik in Wien-Favoriten. Er bedrohte den 35-jährigen Mitarbeiter mit einer vermeintlichen Schusswaffe und forderte ihn auf, Bargeld in eine Tasche zu packen. In der Zwischenzeit wartete laut dem Angestellten ein Mittäter vor dem Geschäft. Beide flüchteten mit dem Geld vom Tatort. 

In beiden Fällen sollen die Täter maskiert gewesen sein. Auch nach dem Vorfall in der Trafik verlief die Fahndung negativ. Verletzt wurde niemand.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
12° / 22°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
11° / 22°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
10° / 21°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
10° / 21°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
10° / 22°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
126.539 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
117.029 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
85.711 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2266 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1515 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1093 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Mehr Wien
Zwei Überfälle
Räuber bedrohten Angestellte in Geschäften in Wien
Hatte Eisenstange mit
Mann (33) wurde „wütend“ und bedrohte Passanten
Kasperl der Woche
Magister gibt sich Blöße: Schauspiel in drei Akten
In der 2. Liga
Doppelpack! Hosiner ärgert Rapid im Wiener Derby
Wiener der Woche
Kinder als mutige Reporter im Wiener Rathaus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf