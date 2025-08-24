Räuber bedrohten Angestellte in Geschäften in Wien

Gegen 17.30 Uhr betrat ein Unbekannter am Samstag ein Lebensmittelgeschäft in Wien-Favoriten. Er gab an, dringend auf die Toilette zu müssen, und bekam von einem Mitarbeiter den Weg gezeigt. Plötzlich zog der Mann laut dem Angestellten eine vermeintliche Schusswaffe, bedrohte ihn damit und forderte Bargeld. Mit diesem flüchtete er dann, eine umfangreiche Fahndung der Polizei hatte keinen Erfolg.