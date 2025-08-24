Mann (33) wurde „wütend“ und bedrohte Passanten

„Auch dieses Wochenende wurde Wien erneut von brutalen Straftaten krimineller Syrer und Afghanen erschüttert (...). Das sind keine Einzelfälle mehr, das ist mittlerweile Alltag in Wien“, kommentierte FPÖ-Stadtrat Dominik Nepp. So wurden auch drei Syrer beim Dealen ertappt und ein Afghane in seiner Wohnung mit mehr als 1,8 Kilogramm Kokain, Marihuana und tausenden Euro Bargeld festgenommen.