Ludwig: „Machen das nicht aus Jux und Tollerei“

Bürgermeister Ludwig ließ die Kritik nicht gelten. „Wir machen das ja nicht aus Jux und Tollerei“, sagte er am Rande einer Pressekonferenz auf Anfrage der APA. Er sei überzeugt, so betonte er, dass die Delta-Mutation eine große Herausforderung darstelle. An die Maßnahmen, die in Wien verordnet worden seien, hätten sich die Menschen zudem schon gewöhnt.