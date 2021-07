Impfung ohne Anmeldung: Die Pläne der Bundesländer

Spontan-Impfungen in Wien und Tirol bestens angenommen

Zwei Pionier-Projekte stießen am vergangenen Wochenende auf großen Anklang: In Wien wurde im Rahmen des Filmfestivals am Rathausplatz ohne Termin geimpft, am Samstag nahmen knapp 300 Personen die Möglichkeit wahr. Bis Ende der Woche ist das nun auch im Austria Center möglich. In Tirol wurden am Sonntag mehr als 13.000 Stiche ohne Anmeldung gesetzt, die Aktion wird aufgrund des Zuspruchs am kommenden Sonntag wiederholt.