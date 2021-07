Mariella Ahrens: „Das ist Gaumenorgasmus“

Wird es, je älter man wird, schwieriger, gute TV-Rollen zu finden?

Das Problem ist das Schubladendenken. Ich bin seit fast 30 Jahren in dem Beruf und habe oft damit zu tun gehabt. Beim ZDF habe ich die Schublade Romantik erfüllt, und bei der ARD die der selbstbewussten Karrierefrau, und dazwischen gab’s nichts. Aber gerade als Schauspieler will man ja in verschiedenste Charaktere schlüpfen. Ich würde mir da beim Fernsehen mehr Offenheit wünschen. Aber beim Theater geht das (lacht). Da darf ich!