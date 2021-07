Starker Ragger bejubelt französischen Titel

Markus Ragger erneut am Schach-Thron! Der Maria Saaler Großmeister holte sich mit Bischwiller (32 Punkte) den französischen Meistertitel vor Asnieres (29) und Clichy Echecs 92 (28). Dabei hatte der 33-Jährige einen gehörigen Anteil an seinem vierten Titel mit Bischwiller, war mit 8,5 Punkten in elf Partien zweitbester Spieler des elftägigen Turniers in Chalons-en-Champagne. Schon am Samstag geht’s für ihn weiter. Da beginnt der World Cup in Sotschi (Rus), wo es um zwei Plätze für das nächste Kandidatenturnier geht.