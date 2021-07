Neun Neuinfektionen von Samstag auf Sonntag

Sieben-Tages-Inzidenzenz

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 8,8. In Eisenstadt-Stadt, Rust, Güssing und Jennersdorf liegt sie bei 0,00. Am höchsten ist sie derzeit im Bezirk Neusiedl am See mit 15.