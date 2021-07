Eine Million Niederösterreicher sind jetzt geimpft

Fast 500 Tage nach dem ersten bestätigten Corona-Fall in Niederösterreich ist heute der größte Meilenstein im Kampf gegen die Pandemie erreicht. Eine Million Landsleute ist mindestens einmal per Schutzimpfung gegen das Virus immunisiert worden. Jetzt laufen die Planungen für etwaige Nachimpfungen im Herbst an.