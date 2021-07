17 neue Befunde von Delta-Variante in NÖ gemeldet

Rund 30 Prozent aller Neuansteckungen gehen in Niederösterreich derzeit - wie berichtet - auf die gefährliche Delta-Variante zurück. Tendenz - so sind sich alle Experten einig - „stark steigend“. Wie das Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bestätigt wurden am Freitag 17 Befunde und gleich 43 neue Verdachtsfälle eingemeldet.