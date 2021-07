Vereine für Bewegung der Kinder wichtiger Faktor

Ob Fußball, Tennis, Leichtathletik oder viele andere Sportarten, für die Kinder und Jugendlichen in der Landeshauptstadt sind die mehr als 100 Vereine für den Einstieg in die Sportwelt entscheidend. Das hat die große Umfrage des Instituts für Grundlagenforschung (IGF) ergeben.

Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen zwischen sieben und 18 Jahren sind aktiv in einem Sportverein engagiert. Die Spitze bildet dabei die Gruppe der elf bis 14-Jährigen – 61 Prozent.

Bei den Erwachsenen sinkt der Anteil dann stark ab. Im Schnitt sind nicht einmal mehr ein Fünftel in einem Klub. 23 Prozent besuchen allerdings ein Fitnessstudio. Da diese während der Pandemie lange geschlossen waren, ist klar, dass viele in dieser Zeit weniger Sport betrieben haben.