„Träumweiter“ von Raketen: Lehrlinge gesucht

Nach der Kampagne „Mei Madl, mei Bua“ startet die Wirtschaftskammer mit den Sparten Gewerbe und Handwerk sowie Handel eine neue Initiative, um Schülern den Einstieg in die Berufswelt schmackhaft zu machen: Eine Rakete, die über Innsbruck aufsteigt, oder eine Yacht aus Holz, die am Inn flussaufwärts fährt: „Junge Menschen sollten nie aufhören, zu träumen“, erklärte WK-Präsident Christoph Walser. „Träume können Dinge weiterentwickeln. Junge Menschen sollen den Mut haben, neue Dinge auszuprobieren und dabei wollen wir ihnen gutes Werkzeug mitgeben“, erläuterte der Kammerchef die Gedanken hinter der Kampagne „Träumweiter“. Mit 197 Ausbildungsbetrieben habe man einen neuen Höchststand erreicht, betonte WK-Lehrlingskoordinator David Narr. „Die Lehre ist das Sprungbrett ins Unternehmertum, das wir so dringend brauchen.“