Blick durch ein geologisches Zeitfenster

Als Weichholzaue bezeichnet man einen direkt am Flussufer wachsenden, überwiegend aus Weichhölzern gebildeten Auwald, der häufig überschwemmt wird. Die Pflanzen sind dabei regelmäßig Belastungen durch Wasserströmung oder Eisgang ausgesetzt. Diese Kräfte sind es auch, die der Bürser Schlucht über die Jahrtausende hinweg ihr heutiges Aussehen verliehen haben. Denn nach dem Rückgang der Gletscher hat sich der Alvierbach in den Schotter eingegraben und so die fast fünf Kilometer lange Schlucht geschaffen.