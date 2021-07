Ohne Voranmeldung: Impfsonntag in Osttirol

Nur vier aktive Fälle in Osttirol

Ähnlich ist die Situation in Osttirol: Derzeit gibt es nur vier aktive Fälle, in ganz Tirol wurde von Mittwoch auf Donnerstag lediglich eine Neuinfektion registriert. Was die Immunisierungen angeht, gibt es am Sonntag, 4. Juli, ein spezielles Angebot: Ohne Voranmeldung können sich Interessierte in der Lienzer Dolomitenhalle impfen lassen. Von 9 bis 18 Uhr stehen 16.000 Dosen zur Verfügung.