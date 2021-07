Amokfahrt durch Graz: „Es gab Warnsignale!“

Er sei ein Verlierer gewesen und deswegen wütend, ist sich Mitera sicher: „Er wollte Aufmerksamkeit.“ Zwar hatte der IS im Internet zu solchen Taten aufgerufen, aber R. war nie in Syrien, war nie in einem Terrorcamp - diese Ideologie sei für ihn nur eine „sinnstiftende Rechtfertigung“ gewesen, erklärt der Experte.