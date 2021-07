Im Auto eingesperrt: Feuerwehr rettet Kind

So hatte sich eine Familie aus Wien ihren Einkaufsbummel zu einem bekannten Einrichtungshaus in der SCS sicher nicht vorgestellt. Nachdem die Eltern zum Auto zurückgekommen waren, setzten sie zunächst ihr kleines Kind in den Wagen. Danach machten sie sich daran, die vielen Einkäufe zu verstauen. Unbemerkt dürfte dabei der Fahrzeugschlüssel ins Wageninnere gefallen sein. Der Pkw versperrte sich selbst. Als die Erwachsenen den Kofferraum schlossen und einsteigen wollten die böse Überraschung: Die Türen ließen sich nicht mehr öffnen!