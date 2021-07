Eine „Tanne“ für das Schweine-Wohl

Zufrieden grunzen die Schweine im Stall der Jungbäuerin Viktoria in Würmla – in den Ohren von Spar-Chef Alois Huber ist das Musik. Denn genau das will er mit „Tann“-Tierwohl bewirken. „Hier sind wir mit unseren 43 Bauern echte Pioniere“, versichert er im „Krone“-Interview zum Fünf-Jahre-Jubiläum der Marke.