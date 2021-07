Ärzte mit Spitals-Leitung unzufrieden

„Wenn das Vertrauen in die Führung fehlt, geht auch die Identifikation verloren“, sagt Ärztekammerpräsident Karl Forstner. Das führe zu weiteren Problemen. „Das ist keine gute Entwicklung, weil man so Personal verliert“, fügt Forstner hinzu. Übrigens: in den einzelnen Abteilungen ist die Stimmung wesentlich besser.