Salzburg braucht mehr Ärzte!

Neben der hohen Arbeitsbelastung an sich spielt auch die Wertschätzung für die Mediziner eine große Rolle. Laut der Umfrage, an der sich 805 Spitalsärzte beteiligten, sei diese durch die Spitalsführung zu gering. Auffallend: Sind die Ärzte in ihren Abteilungen noch zufrieden, schaut das Bild beim Gesamtbetrieb deutlich schlechter aus. Management-Kritik wird hörbar.