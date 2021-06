Lkw umgekippt: Kraftfahrer hatte 2,22 Promille

Ein 56-jähriger rumänischer Kraftfahrer fuhr am Montag um 20.42 Uhr mit einem Sattelzugfahrzeug samt Sattelanhänger auf der Reichersberger Landesstraße 512 in Richtung Schärding. Im Gemeindegebiet von Reichersberg/Inn kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.