Kaltenbrunner kämpft ums „Leiberl“

„Ich war schon traurig, dass ich in Graz nicht dabei war“, verrät Nico, „deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich jetzt meine Chance so nützen konnte.“ In Tel Aviv verwandelte er dank der „Monster-Hand“ die verloren geglaubte Partie gegen Griechenland mit acht Punkten in ein 20:17. „Auf dieses Spiel bin ich echt stolz, weil wir es drehten.“ Und mit sechs Punkten beim 21:13 gegen Deutschland fixierte er das Ticket! Dabei machte der Wind am offenen Court am Strand von Tel Aviv Werfen zum Glücksspiel.