Jetzt ist nur noch eine Frage offen

Vorarlberg wird auch in der kommenden Saison mit mindestens drei Mannschaften in der Tennis Bundesliga vertreten sein, möglicherweise sogar mit vier. Schon vor dem ersten Playoff-Spieltag waren die Dornbirner Herren dank des Einzugs ins Halbfinale „gerettet“, mussten aber beim Wr. Athletik Club eine herbe 0:9-Niederlage einstecken. „Ein Punktegewinn war nicht in Reichweite“, meinte Mannschaftsführer Stefan Bildstein.