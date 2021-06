Ländle-Grüne haben ihre Doppelspitze

Die Landesversammlung der Vorarlberger Grünen am gestrigen Samstag war in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Selten hat sich die Partei so einig präsentiert, wohl noch nie erfolgte eine Wachablöse derart reibungslos. Die neue Doppelspitze mit Eva Hammerer und Daniel Zadra übernimmt ein bestelltes Feld.