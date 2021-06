„Euregio-Scheck“ für zwei Osttiroler Mittelschulen

Die Schüler der ersten Klasse der Mittelschulen Sillian und Abfaltersbach sind die ersten Euregio-Experten in Tirol. Sie lernten in zehn Einheiten die Europaregion kennen und setzten ihr Wissen in kreativer Art und Weise um. Dafür wurden sie nun am Donnerstag auf der Burg Heinfels mit dem 300-Euro-Euregio-Scheck von LH Platter ausgezeichnet: „Ich freue mich, dass die anwesenden Schülerinnen und Schüler auf diesem Weg ihre Heimat und die gesamte Europaregion besser kennenlernten.“ Prinzipiell sei es wichtig, die Europaregion in ihren Facetten zu erkunden.