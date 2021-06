Villach wird im Sommer wieder zum „Wohnzimmer“

Während der Corona-Pandemie im Vorjahr wurde das Wohnzimmer-Konzept für die Villacher Innenstadt auf die Beine gestellt. Die kleinen, ausgewählten Veranstaltungen in Kombination mit verlängerten Einkaufsabenden waren so erfolgreich, dass sich die Stadt wieder in das größte und gemütlichste Wohnzimmer Österreichs verwandeln wird. „Das Public Viewing oder jetzt das Wohnzimmer sind beste Beispiele, wie man die Innenstädte mit kleinen Veranstaltungen bestens inszenieren kann“, meint Bürgermeister Günther Albel.