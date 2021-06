Unbekannte entfernten Kanaldeckel in Götzis

Wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung ermittelt die Polizei in Götzis und sucht nach jenen Unbekannten, die in der Bahnhofstraße einen Kanaldeckel verschwinden ließen. Die Abdeckung wurde in der Nacht auf Dienstag zwischen 20.30 und 6.15 Uhr aus der Verankerung vor Haus Nummer 14 gehoben und davon getragen. Die Täter verloren das Interesse am neuen Gegenstand aber offenbar recht schnell. Die Polizei fand den Kanaldeckel nur zwei Häuser entfernt. Während die Schutzvorrichtung fehlte wurde niemand verletzt, auch Sachschaden entstand keiner. Die Polizei bittet dennoch um Hinweise auf die Täter.