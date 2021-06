Grafikkarten-Wucher: Endlich ein Ende in Sicht?

Hierfür ist einerseits ein Mining-Verbot in China verantwortlich, andererseits hat Nvidia seine Grafikkarten mittels Software-Drossel gezielt unattraktiver für Mining-Zwecke gemacht. Hinzu kommt, dass Ethereum in absehbarer Zeit von der stromhungrigen und rechenintensiven „Proof of Work“-Verifizierung seiner Transaktionen auf das sparsamere „Proof of Stake“ umsteigen will, für das nicht mehr so viele Grafikkarten gebraucht werden.