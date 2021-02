Neue Nvidia-Grafikkarte bremst Krypto-Schürfer aus

Neue GeForce RTX 3060 drosselt Ethereum-Mining

Nvidia will dem nun einen Riegel vorschieben - oder zumindest eine Bremse. In der ab 25. Februar verfügbaren GeForce RTX 3060 sind die Software-Treiber so konzipiert, dass sie laut Nvidia „bestimmte Attribute“ des Mining-Algorithmus für die Kryptowährung Ethereum erkennen und die sogenannte Hashrate, also die Effizienz, mit der nach dem digitalen Geld geschürft wird, um etwa 50 Prozent reduzieren. Dass ausgerechnet Ethereum beschränkt wird, begründet der Hersteller damit, dass die Kryptowährung „wahrscheinlich der Hauptnachfragetreiber für GPUs im Mining ist.“