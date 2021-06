Tratter zu MCI-Neubau: Brauchen solides Fundament

Was wird am neuen Projekt so wesentlich besser als beim alten? Die Kubatur bleibt ja annähernd dieselbe.

Wir haben das Vergabeverfahren nun in Form eines wettbewerblichen Dialogs ausgeschrieben und haben damit einen neuen Weg eingeschlagen, der auch vom Landesverwaltungsgericht bestätigt wurde. Die Stärke des wettbewerblichen Dialogs liegt in der Möglichkeit, alle Aspekte des Vorhabens im Rahmen der Dialogrunden zwischen Auftraggeber und Teilnehmenden gemeinsam zu optimieren.