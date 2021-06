Mädchen zurückgebracht und zum „Dank“ angeschnauzt

Barfuß, mit Schwimmflügerln auf den Armen und in einem rosaroten Kleidchen stapfte eine Zweijährige - wie berichtet - am Samstagabend allein eine Landstraße in Kematen an der Krems in Oberösterreich entlang. Eine Radlerin brachte das Mäderl in Sicherheit und suchte mit einer Nachbarin die Eltern. Diese hatten vom Verschwinden der Kleinen nichts bemerkt. Die beiden Helferinnen wurden dann auch noch zum „Dank“ angeschnauzt ...