Vermummter mit Teleskopstock überfiel Wettlokal

Ungebetenen Besuch bekam ein Wettlokal am Donnerstagabend um 22 Uhr in Götzis. Ein Unbekannter, der sich vermummt hatte, betrat das Lokal, als sich gerade keine Gäste darin befanden, schlug mit einem Teleskopstock auf den Tresen ein und verlangte von der Angestellten Geld. Die Frau übergab dem Mann eine geringe Summe in einem Kuvert.