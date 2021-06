Die Salzburger testen sich am liebsten zuhause

Vergangene Woche waren knapp 60.000 Salzburger in einer Teststraße, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Noch im April waren es fast 100.000 Tests in sieben Tagen. Die Gründe für den Rückgang sind vielfältig. Einerseits bekommen immer mehr Menschen ihre Immunisierung, auf der anderen Seite werden die Wohnzimmertests beliebter: Mehr als 150.000 Mal wurde ein solcher Test vergangene Woche gemacht und in die App eingelesen. Das zusätzliche Testangebot der Gemeinden wird deswegen teilweise zurückgefahren – so zum Beispiel in Hallein. Die Rotkreuz-Teststraßen bleiben aber bestehen.