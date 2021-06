Brutaler Schläger verhöhnte seine Opfer auch noch

Am vergangenen Samstag gegen 1 Uhr früh war die Polizei verständigt worden, dass ein 66-Jähriger reglos am Boden liege. Beim Eintreffen der Beamten stand der mutmaßliche Täter sogar neben dem Bewusstlosen, gab aber an, nichts damit zu tun zu haben. Nur eine Stunde später musste die Exekutive zum nächsten Einsatz: Vier Personen, darunter eine Frau, waren brutal zusammengeschlagen worden. Aufgrund der Zusammenhänge begann die Fahndung nach dem 35-jährigen Amtsbekannten zu laufen. Zunächst ergebnislos, während sich der Schläger am Montag noch ein Opfer holte: einen 77-Jährigen.